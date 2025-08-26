Incidente in moto questo pomeriggio a Quadrivio di Campagna lungo Viale della Pace.

Dalle prime ricostruzioni l’impatto si sarebbe verificato tra una motocicletta e un’automobile il cui conducente è fuggito senza fermarsi a prestare soccorso.

Il centauro 29enne, ferito cadendo sull’asfalto, è stato soccorso dai sanitari del VOPI e portato in Pronto Soccorso all’ospedale di Eboli.

Le sue condizioni per fortuna non sarebbero preoccupanti, ha riportato soltanto delle escoriazioni.

Sul posto gli agenti della Polizia Municipale per mettersi sulle tracce dell’auto pirata.