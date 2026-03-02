E’ stato rinviato a giudizio il sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato insieme ad altri sei indagati su cui pende l’accusa di una presunta corruzione.

Oggi si è svolta l’udienza preliminare presso il Tribunale di Lagonegro nel corso della quale il Gup Viterale ha accolto la richiesta del pm Grippo.

La prima udienza è in calendario per il 26 marzo.

In aula oggi era presente il sindaco di Santa Marina che è al centro dell’inchiesta in cui viene accusato di aver ricevuto 100mila euro da alcuni imprenditori a titolo di corrispettivo per il rilascio del permesso a costruire. Titolo illegittimo perché sarebbe stato rilasciato in via diretta dal responsabile dell’Ufficio Tecnico e in mancanza del piano di lottizzazione.

Il sistema che viene messo in luce dagli inquirenti coinvolgerebbe, oltre a Fortunato, anche tecnici e professionisti vicini all’Amministrazione.

Giovanni Fortunato attualmente è sospeso dalla carica di primo cittadino e si trova agli arresti domiciliari.