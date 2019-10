Incetta di medaglie d’oro per gli atleti della New Kodokan agli Europei di Pangration Athlima in Romania

Incetta di medaglie d’oro per gli atleti della New Kodokan di San Pietro al Tanagro che concludono in bellezza gli Europei di Pangration Athlima ad Alexandria, in Romania.

Il Campionato ha avuto inizio il 23 ottobre e si è concluso nella giornata di oggi. È organizzato dalla World Pangration Athlima Federation.

I ragazzi nella New Kodokan sono stati impegnati in diverse competizioni individuali e in squadra e rientrano in Italia con un bottino eccezionale. Viki Amendola, Davide Stabile e Antonio Ferramosca nei 3 giorni di gare, nelle sei diverse specialità vincono ben 6 titoli individuali (3 Viki, 2 Davide e 1 Antonio) e 2 in squadra, contribuendo a portare l’Italia al secondo posto nella classifica generale.

È la Grecia la Nazione prima in classifica seguita, appunto, dall’Italia, con 13 medaglie d’oro, dalla Romania, dalla Russia e dalla Lituania.

“Ultimo giorno di gare difficile e faticoso – commenta il Maestro Pietro Amendola – ma che ancora una volta ha premiato il lavoro e il sacrificio svolto. Non solo soddisfatto ma sono estremamente felice di aver fatto un ulteriore esperienza con delle persone a dir poco fantastiche“.

– Paola Federico –