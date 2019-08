Incendio rifiuti speciali a Battipaglia. I cittadini fanno irruzione in Municipio, carica della Polizia

Attimi di tensione si sono registrati questo pomeriggio nel Comune di Battipaglia a pochi minuti dall’inizio di una seduta di Consiglio comunale. Numerosi cittadini, infatti, riunitisi davanti alla sede del Municipio in Piazza Aldo Moro, sono successivamente entrati nell’edificio e hanno protestato contro il sindaco Cecilia Francese.

Alla base dei malumori manifestati c’è la drammatica vicenda del rogo di rifiuti speciali che sabato scorso ha interessato la New Rigeneral Plast, nella zona industriale di Battipaglia, e che ha ridotto in cenere un deposito di ecoballe da 40000 metri quadrati, sprigionando una nube nera e maleodorante che ha invaso per ore la città.

Fischi e urla dei battipagliesi in protesta nell’Aula Consiliare per mostrare disappunto verso l’operato del primo cittadino e degli amministratori. La folla ha tentato anche di rompere il cordone formato dalla Polizia, presente per l’occasione in Municipio con una serie di agenti. Alcuni cittadini, inoltre, sarebbero stati bloccati da una piccola carica dei poliziotti.

Erano in molti ad essersi dati appuntamento nella piazza del Municipio per mostrare il proprio dissenso nel corso del consesso civico. Nonostante la tensione, però, il sindaco Francese è riuscito comunque ad illustrare quanto attuato in merito alla problematica legata al rogo della New Rigeneral Plast.

– Chiara Di Miele –

