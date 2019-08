I parlamentari di Forza Italia, Enzo Fasano, Marzia Ferraioli e Gigi Casciello, hanno presentato un’interrogazione a risposta scritta al ministro dell’Ambiente Sergio Costa e a quello della Salute Giulia Grillo su quanto accaduto sabato scorso a Battipaglia dove un’azienda di stoccaggio di rifiuti speciali ha preso fuoco creando un vero e proprio allarme ambientale nella zona circostante.

“Da qualche anno la città di Battipaglia è interessata dal problema di odori maleodoranti causati dalla lavorazione dei rifiuti, in particolare da quelli organici, soprattutto nelle ore serali e nelle prime ore del mattino – scrivono i parlamentari del Salernitano -. I miasmi provocano seri problemi alla vita dei cittadini, costretti praticamente a vivere segregati in casa, con gli infissi chiusi anche d’estate, per evitare che il cattivo odore entri nelle case. Durante questa estate i miasmi si stanno manifestando in maniera ancora più forte e per più ore al giorno. Dai controlli effettuati sembra che la causa principale delle esalazioni sia da attribuire allo Stir di Battipaglia e al sito di compostaggio di Eboli“.

Lo Stir di Battipaglia si trova su un terreno di proprietà della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile, è gestito dalla Ecoambiente Salerno s.p.a., società partecipata della Provincia di Salerno, in virtù di un’autorizzazione ambientale della Regione. “Nell’impianto, vecchio e obsoleto, – continuano – si provvede al trattamento del rifiuto indifferenziato di tutti i Comuni della provincia di Salerno. In tal caso, oltre ai problemi derivanti dai miasmi, sono facilmente immaginabili anche quelli causati dalla presenza giornaliera di decine di autocarri che ivi transitano dagli altri Comuni per raggiungere l’impianto“.

L’impianto di compostaggio di Eboli è di proprietà del Comune di Eboli ed è gestito dalla Ladurner Ambiente s.p.a.., provvede alla trasformazione della frazione umida del rifiuto in compost. A causa di circostanze geografiche i cattivi odori provenienti dal sito si avvertono unicamente a Battipaglia. “Da molto tempo – scrivono Fasano, Ferraioli e Casciello – l’Amministrazione di Battipaglia ha segnalato il problema alla Regione Campania, alla Provincia di Salerno, al Comune di Eboli, all’Arpac, all’Asl, al Noe dei Carabinieri e all’Autorità giudiziaria. A supporto di quanto affermato vi sono numerosi sopralluoghi effettuati dal Comando della Polizia Municipale di Battipaglia e dall’Arpac, con diverse analisi della qualità dell’aria effettuate dall’Arpac e da società private. Sul territorio di Battipaglia proliferano da alcuni anni oltre venti imprese private che trattano rifiuti“.

Proprio lo scorso 3 agosto si è sviluppato l‘incendio presso la New Rigeneral Plast, ex Sele spa, nella zona industriale di Battipaglia, che ha ridotto in cenere un intero deposito di ecoballe da 40000 metri quadrati, sprigionando una nube nera e maleodorante che ha invaso per ore la città. Negli ultimi due anni sono stati almeno quattro gli incendi che hanno coinvolto impianti che trattano rifiuti a Battipaglia e l’Amministrazione Francese aveva già emesso un’ordinanza di sgombero a carico della ditta e, a seguito dell’inottemperanza, a giugno aveva attivato la procedura di sito contaminato. Procedura che obbliga la Provincia di Salerno e la Regione Campania a procedere alla bonifica, che però non è stata realizzata.

“Il territorio di Battipaglia è conosciuto in tutto il mondo per la sua produzione agricola ed alimentare – concludono i tre parlamentari – e la situazione legata al problema rifiuti potrebbe compromettere lo sviluppo economico dell’area, già penalizzato dalla crisi economica e per questo è stata inserita dal Ministero delle Attività Produttive e dalla Regione Campania nelle aree di crisi complessa e nella ZES. Si chiede di sapere se i Ministri siano a conoscenza dei fatti esposti e quali misure intendano adottare per scongiurare l’ormai annunciato disastro ambientale in corso nel Comune di Battipaglia e nell’intera area della Piana del Sele“.

– Chiara Di Miele –

Articolo correlato:

3/8/2019 – Incendio in un’azienda di rifiuti speciali tra Eboli e Battipaglia. Intervengono i Vigili del Fuoco