“In merito all’incendio che ha interessato l’area dell’ex Salid di Salerno, dove erano depositate mascherine risalenti al periodo dell’emergenza Covid, sto seguendo personalmente e con grande attenzione l’evolversi della situazione, in raccordo con l’ARPAC e gli altri enti di tutela della salute pubblica e dell’ambiente“.

Questo il commento dell’assessore regionale all’Ambiente Claudia Pecoraro dopo l’incendio verificatosi a Salerno due notti fa.

“Si tratta di un episodio grave, che riporta al centro una criticità nota da tempo e mai definitivamente risolta, legata alla presenza e alla gestione di materiali accumulati in un’area che necessita di tutela e messa in sicurezza. Una situazione che impone responsabilità, chiarezza e azioni concrete. Sono in corso le verifiche necessarie, anche sul piano ambientale, per accertare le cause dell’incendio e valutare eventuali conseguenze. È fondamentale che su questa vicenda venga garantita la massima trasparenza e che si proceda con decisione alla messa in sicurezza dell’area, superando l’attuale condizione di abbandono” aggiunge l’assessore.

“Desidero ringraziare sentitamente le operatrici e gli operatori dei Vigili del Fuoco per il loro intervento tempestivo e per la professionalità dimostrata, che ha consentito di contenere l’incendio ed evitare conseguenze più gravi per le persone e per il territorio. Un ringraziamento particolare va anche ai tecnici e alle tecniche dell’ARPAC, intervenuti immediatamente per procedere alle campionature e per valutare la qualità dell’aria, assicurando il monitoraggio ambientale necessario in questa fase critica. Continuerò a seguire da vicino l’evoluzione della situazione, assicurando aggiornamenti puntuali e il massimo impegno istituzionale” conclude Claudia Pecoraro.