Dopo 24 ore i Vigili del Fuoco continuano l’opera di spegnimento dell’incendio del caseificio nella Zona Industriale di Battipaglia con due squadre e i mezzi di supporto, facendo attenzione a non far espandere il rogo alle aziende adiacenti.

La situazione resta delicata in quanto la struttura collassata ha un peso notevole e deve essere rimossa per poter dar modo ai caschi rossi di accedere in sicurezza all’interno e smassare per poi completare lo spegnimento.

Le fiamme si sarebbero sprigionate da alcune sterpaglie adiacenti all’attività di Viale Spagna che poi è rimasta coinvolta nell’incendio. Il forte vento e le alte temperature hanno reso le operazioni di spegnimento particolarmente complesse e difficili da contenere.

Sul posto anche i volontari della Protezione Civile di Battipaglia, la sindaca Cecilia Francese e l’assessore all’Ambiente di Eboli Nadia La Brocca.

Per le indagini sono intervenuti la Polizia di Stato, i Carabinieri e l’ARPAC, impegnata nei rilievi ambientali sull’inquinamento causato dall’incendio.

E’ in corso il monitoraggio di diossine, furani, policlorobifenili diossina-simili dispersi in atmosfera. Su richiesta dei Vigili del Fuoco una squadra dell’Area Territoriale del Dipartimento ARPAC di Salerno è prontamente intervenuta installando un campionatore ad alto flusso di aria in località Filigalardi, a circa 300 metri dal rogo. I tecnici hanno inoltre attivato, nello stesso sito, un secondo campionatore per il monitoraggio delle polveri sottili (PM10). Sono al momento disponibili i dati delle stazioni fisse di monitoraggio della qualità dell’aria più vicine all’area interessata dall’incendio: la prima collocata presso lo STIR di Battipaglia, a circa 1,6 km di distanza, e la seconda, afferente alla rete regionale di monitoraggio, posizionata presso la Villa Comunale in via Belvedere a circa 3,2 km. Le concentrazioni dei diversi inquinanti, tra cui PM10 E PM2.5, benzene, toluene, xilene e ossidi di azoto, misurate da queste stazioni ai sensi del D. Lgs. 155/2010 non hanno fatto registrare superamenti dei limiti di legge (dati aggiornati a questa mattina).

