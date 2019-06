Incendio nella notte in un’abitazione a Casalbuono. Si ustiona il proprietario

Attimi di paura nella notte a Casalbuono dove un incendio si è sviluppato all’interno di una mansarda che fa parte di un’abitazione sviluppata su tre piani.

Molto probabilmente le fiamme hanno avuto origine dalla citronella accesa per allontanare le zanzare.

Il proprietario di casa, nel tentativo di limitare i danni, ha subito una serie di ustioni alle mani ed è stato condotto in ospedale per ricevere le cure del caso.

Sul posto tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina che hanno dovuto lavorare non poco per domare il rogo e mettere in sicurezza la mansarda presa di mira dalle fiamme.

– Chiara Di Miele –