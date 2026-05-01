Nella giornata di ieri, per cause che sono in fase di accertamento, si è sviluppato un incendio all’interno della discarica regionale di Macchia Soprana nel territorio di Serre.

Sul posto è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme che hanno preso di mira 16 silos contenenti percolato.

In particolare 12 silos sono stati completamente distrutti dal rogo e il percolato fuoriuscito è stato convogliato e raccolto all’interno delle vasche di cemento. Invece 4 silos, ugualmente interessati dall’incendio, non presenterebbero danni strutturali evidenti.

Il percolato è stato prelevato per essere trasferito all’impianto di conferimento.

I Carabinieri della locale Stazione, agli ordini del Maresciallo Francesco Candido e coordinati dalla Compagnia di Eboli, insieme ai tecnici dell’ARPAC sono impegnati nei rilievi e negli accertamenti necessari.