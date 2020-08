Incendio nel deposito di rifiuti a Polla. I tecnici dell’ARPAC effettuano campionamenti su terreno e alimenti

Questa mattina i tecnici dell’ARPAC sono giunti a Polla per l’effettuazione di campionamenti sul terreno ed alimenti nei pressi dell’area industriale per verificare eventuali problematiche causate dall’incendio che lo scorso 1 agosto si è sviluppato all’interno della SRA – Servizio di gestione dei rifiuti.

Presenti alla campionatura il vicesindaco di Polla, Massimo Loviso, e gli agenti del locale Comando di Polizia Municipale.

L’incendio si è sviluppato all’interno dell’azienda e ad accorgersene sono stati proprio tre dipendenti presenti in quel momento per effettuare il turno serale. Lunghe le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza effettuate dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina che hanno dovuto lavorare per un’intera nottata affinchè il rogo fosse completamente domato.

