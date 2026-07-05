Incendio manda in fumo la vegetazione a Padula. Fiamme lambiscono le abitazioni
Un incendio è divampato nel primo pomeriggio a Padula.
A prendere fuoco circa due ettari di vegetazione lungo la collina che costeggia il paese in via Torno Madonnelle. Le fiamme hanno lambito alcune abitazioni nel rione Torno e San Nicola.
Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, diretti dal Caposquadra Elio Vicinanza, e la Squadra Antincendio Boschivo della Comunità Montana Vallo di Diano.
Alle operazioni di spegnimento hanno preso parte anche i residenti della zona.
Presenti gli agenti della Polizia Locale.
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