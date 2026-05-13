Il consigliere comunale di minoranza di Sant’Arsenio Andrea Vricella interviene dopo l’incendio di vaste dimensioni che lunedì pomeriggio ha colpito un capannone industriale in via Paolo Borsellino.

Vricella chiede al sindaco Donato Pica l’emissione di un’ordinanza contingibile e urgente a tutela della salute dei consumatori di alimenti di origine animale, quali latte, formaggi, carni bovine, ovine, caprine e suine provenienti da allevamenti di Sant’Arsenio, per verificare, prima del consumo, la presenza o l’assenza in questi alimenti di sostanze cancerogene come diossine e sostanze simili.

“Si chiede l’adozione delle seguenti misure su suggerimento del dottor Rocco Panetta, medico veterinario specialista in Ispezione degli alimenti di origine animale e alimentazione degli animali domestici, che nel 2019 individuò in un giovane bovino, allevato a Teggiano e macellato a Monte San Giacomo, la presenza di sostanze cancerogene nelle carni” scrive Vricella.

Il consigliere chiede anche un Piano di monitoraggio con analisi dei terreni agricoli, delle piante foraggere (leguminose e graminacee), del latte e delle carni di bovini, ovini, caprini e suini allevati sul territorio comunale, il divieto di pascolo e di somministrazione di piante foraggere provenienti da terreni ubicati nel territorio comunale ad animali bovini, ovini, caprini, suini, fino all’esecuzione di analisi che evidenzino l’assenza di sostanze cancerogene nei terreni e nelle piante foraggere.