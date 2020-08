Incendio in un’area boschiva a Trecchina. Canadair dei Vigili del Fuoco in azione

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Potenza, dalle ore 21.30 circa di ieri, sono impegnati su un grosso incendio boschivo a Trecchina.

Gli uomini del Distaccamento di Lauria e Terranova del Pollino, giunti sulla SP44 Piano dei Peri-Parrutta a Trecchina, si sono subito organizzati per affrontare l’incendio.

Oltre ad intervenire per tutta la notte, è stato predisposto l’intervento aereo con il coinvolgimento del Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS). Da questa mattina opera un canadair, in supporto alle squadre operanti con due autopompe, due fuoristrada, una autovettura per un totale di dodici unità.

– Paola Federico –