Attimi di paura questa mattina a Vietri di Potenza, dove si è registrato un incendio all’interno di un’abitazione in via Malde.

Da accertare le cause che hanno scatenato la propagazione delle fiamme. Alcuni passanti, notando il fumo fuoriuscire dalle finestre, hanno fatto scattare l’allarme richiedendo l’intervento sul posto dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Potenza.

I caschi rossi sono riusciti ad agire in maniera tempestiva mettendo in salvo un 90enne che si trovava in casa e a mettere in sicurezza la struttura. L’anziano era leggermente ferito ed è stato visitato dai sanitari del 118 accorsi in aiuto.

Presente sul luogo dell’accaduto anche la Polizia Locale.