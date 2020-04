Incendio in un’abitazione a Baragiano. I Vigili del Fuoco evitano il peggio

Incendio in un’abitazione a Baragiano.

A prendere fuoco, per cause in corso di accertamento, un seminterrato di una casa adibito a tavernetta. Ad accorgersene sono stati i proprietari che si trovavano in casa e hanno subito allertato i Vigili del Fuoco.

I Caschi Rossi del Comando Provinciale di Potenza sono intervenuti con un’autopompa, un fuoristrada ed un carro aria per un totale di sei unità ed hanno provveduto allo spegnimento del locale seminterrato. I piano superiori non hanno subito danni.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi del caso.

– Paola Federico –