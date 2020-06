Vasto incendio in una fabbrica che lavora l’acciaio ad Albanella.

Il rogo si è sviluppato per cause da accertare. In breve le fiamme hanno avvolto la parte esterna dell’edificio.

Sul posto immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno domato l’incendio.

Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Agropoli che indagano sull’accaduto.

– Claudia Monaco –