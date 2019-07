Incendio in un uliveto a Teggiano. Intervengono i Vigili del Fuoco

Un incendio dal primo pomeriggio ha interessato un terreno incolto e alcuni uliveti a Teggiano, nei pressi del centro storico, vicino Via Delle Mura.

Le fiamme si sono alimentate per cause in corso di accertamento e hanno ridotto in cenere diversa vegetazione presente e alcune piante di ulivo.

Sul posto è stato fondamentale il repentino intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina che hanno impedito il propagarsi del rogo.

Presenti anche gli agenti del locale Comando di Polizia Municipale per la messa in sicurezza dell’area.

Soltanto pochi giorni fa, sempre a Teggiano, un incendio simile aveva distrutto la vegetazione presente in Via San Biagio a pochi metri dall’Istituto di Istruzione Superiore “Pomponio Leto”.

– Chiara Di Miele –