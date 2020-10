Incendio in un panificio di Pontecagnano.

Le fiamme, per cause da accertare, sono divampate in un forno utilizzato per la panificazione. I dipendenti hanno immediatamente avviato le prime pratiche di spegnimento.

In seguito, come riporta “Il Mattino” sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno terminato di domare il rogo.

L’incendio non sembrerebbe aver causato danni ingenti.

– Claudia Monaco –