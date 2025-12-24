Fiamme ieri sera a Padula all’interno di un fienile in località Cammarelle a Padula.

Il rogo ha preso vita per cause in corso di accertamento e in poco tempo ha distrutto numerose rotoballe di fieno che vi erano depositate.

Sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina che hanno lavorato sodo per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’immobile.

Toccherà ai Carabinieri indagare sull’origine del rogo.