Incendio in un casolare a Eboli. Tre giovani marocchini intossicati dal fumo
Un incendio è divampato in un casolare di via Papaleone sulla SS18 a Eboli.
Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento per domare le fiamme. A causa del fumo inalato tre giovani marocchini sono rimasti intossicati.
La Centrale Operativa del 118 ha attivato un massiccio intervento sanitario. Sul posto sono arrivate un’ambulanza della VOPI, una della Croce Verde di Battipaglia e un’automedica della Croce Rossa.
Presenti anche i Carabinieri della locale Compagnia per i rilievi e per risalire alle cause del rogo.