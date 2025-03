Incendio questo pomeriggio a Capaccio Scalo.

Le fiamme sono divampate all’interno di un capannone di via Meucci, per cause non ancora chiare.

Il rogo ha coinvolto un’auto, Opel Corsa, presente nel piazzale del capannone, distruggendola.

Ai Vigili del Fuoco il compito di domare le fiamme che hanno sprigionato una nube nell’aria. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, guidati da Sofia Strafella.

Nelle operazioni di spegnimento i caschi rossi sono riusciti a salvare un cane e in via precauzionale sono state momentaneamente sgomberate le abitazioni nei dintorni del capannone.