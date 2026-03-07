Incendio in un appartamento a Salerno. Vigili del Fuoco in azione
Vigili del Fuoco in azione nel quartiere Pastena a Salerno per un incendio in un appartamento in via Orazio Flacco.
Intorno alle 15.30 la Sala Operativa è stata allertata per un rogo divampato probabilmente nel vano cucina.
I caschi rossi della sede centrale, supportati da un’autoscala, sono intervenuti prontamente utilizzando anche i presidi antincendio presenti all’interno del condominio.
Danneggiata l’abitazione ma fortunatamente non si sono registrati feriti.