Attimi di paura nel pomeriggio a Montecorvino Pugliano dove si è verificato un incendio all’interno di un appartamento del Parco Verdiana.

Le fiamme si sono alimentate per cause in corso di accertamento e in poco tempo hanno invaso l’abitazione di via Verdi. Una persona è rimasta intossicata dal fumo e per questo motivo è stato necessario l’intervento sul posto dei sanitari del VOPI.

A domare il rogo sono tempestivamente giunti i Vigili del Fuoco.