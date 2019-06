Incendio doloso distrugge alcuni prefabbricati ad Eboli. Extracomunitario sospettato in fuga

Attimi di paura ieri ad Eboli per un incendio che è divampato sulla strada litoranea.

Le fiamme hanno avvolto prima sterpaglie e vegetazione e in seguito alcuni prefabbricati in stato di abbandono spesso utilizzati dagli immigrati come luogo di rifugio.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco ed i Nuclei Comunali di Protezione Civile di Eboli e Battipaglia che hanno lavorato diverse ore per domare il rogo.

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri della Compagnia di Eboli, al comando del Capitano Luca Geminale, l’incendio sarebbe doloso.

Il principale sospettato è un pregiudicato extracomunitario, irregolare sul territorio nazionale e che si è dato alla fuga.

L’uomo è attualmente ricercato dalle Forze dell’Ordine.

– Claudia Monaco –