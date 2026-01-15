Un incendio è divampato in un appartamento questo pomeriggio a Centola.

Una donna di 70 anni è rimasta gravemente ustionata, molto probabilmente nel tentativo di accendere una stufa.

Le fiamme hanno avvolto l’immobile in breve tempo: la sventurata è stata soccorsa, prima di essere trasferita dai sanitari del 118 in ospedale a Vallo della Lucania e poi in eliambulanza al Centro Grandi Ustionati di Napoli.

Soccorso anche il figlio, rimasto intossicato e ricoverato in ospedale.

Presenti sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro che hanno domato il rogo, i Carabinieri, la Polizia Municipale e i sanitari del 118.