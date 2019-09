Incendio di Battipaglia. Domani chiuse le scuole su tutto il territorio comunale

Sono state domate completamente le fiamme nell’azienda di pneumatici di Battipaglia grazie all’azione incessante dei Vigili del Fuoco.

L’incendio si è sviluppato questa notte nella zona industriale nella cittadina della Piana del Sele.

Al momento non si hanno dati ufficiali da parte dell’ ARPAC in merito alle concentrazioni dei vari inquinanti in atmosfera. L’agenzia di tutela, tuttavia, ha installato in prossimità dell’incendio un laboratorio mobile.

Il protrarsi delle residue emissioni gassose e l’incertezza sulla direzione del vento hanno spinto il primo cittadino di Battipaglia, Cecilia Francese, alla chiusura di tutte le scuole sul territorio comunale di ogni ordine e grado per la giornata di domani, venerdì 13 settembre.

– Claudia Monaco –

