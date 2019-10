Incendio bus a Potenza. Encomio dal Comune al coraggioso autista che ha messo in salvo 70 persone

Grazie al suo comportamento ed alla sua lucidità, riuscì ad evitare una strage, mettendo in salvo una settantina di persone. Per questa motivazione, il Comune di Potenza ha attribuito un encomio all’autista Giuseppe Muccilli, che era alla guida del bus dell’azienda Trotta lo scorso 19 settembre quando improvvisamente prese fuoco su Corso XVIII Agosto a Potenza.

La cerimonia si è tenuta questa mattina nella sede del Municipio in piazza Matteotti. Per il sindaco del capoluogo lucano, Mario Guarente, l’autista “con il proprio comportamento ha evitato che l’incidente potesse avere risolvi drammatici“. Ricordiamo che il bus prese fuoco verso le ore 8 del mattino. Le fiamme danneggiarono anche le auto parcheggiate ed alcuni locali commerciali. Nel frattempo, però, l’autista riuscì a mettere tutti in salvo.

“Fa sempre piacere ricevere certi encomi. Lo dedico – ha dichiarato, emozionato, l’autista Giuseppe Muccilli – a tutti i miei colleghi, che quotidianamente fanno questo lavoro difficile con tanti rischi, stando comunque su una strada sempre. In quei momenti mi ha aiutato tanto la lucidità, ho voluto evitare di creare panico e ci sono riuscito per fortuna. Prontamente mi sono fermato, quando ho visto dallo specchietto il fumo fuoriuscire. Le porte del mezzo si sono aperte, senza allarmare molto, ho invitato tutti ad uscire. Una volta messi in salvo, ho tentato con un estintore di evitare il propagarsi delle fiamme, ma era impossibile“.

“A volte – ha concluso Muccilli – passa il messaggio che quello dell’autista sia un lavoro semplice, ma non lo è affatto. E’ pieno di rischi. Per me quel comportamento è stato qualcosa di normale e sono sicuro che tutti i miei colleghi si comporterebbero così“.

Se non avesse lanciato prontamente l’allarme, quell’episodio poteva trasformarsi in una vera e propria strage, visto che le fiamme con immediatezza hanno avvolto tutto il mezzo distruggendolo.

– Claudio Buono –

