“Già qualche mese fa a mezzo social arrivarono, in quel caso al Sindaco, minacce. Adesso questo fatto increscioso. Ora bisogna lavorare insieme per accertare la natura del gesto ed assicurare eventualmente i colpevoli alla giustizia“. E’ quanto dichiarato dal Maggiore Domenico Martino, Comandante della Polizia Municipale del Comune di Vietri di Potenza, dopo i fatti di Capodanno in paese, con l’auto del vicesindaco Antonio Russo distrutta dalle fiamme.

Martino da un anno è al comando della Polizia Locale che conta nell’organico altri tre agenti. Il Maggiore ha espresso tutta la sua solidarietà nei confronti di Russo e dell’Amministrazione per l’accaduto. “Già diversi mesi fa – ha dichiarato – come forza di Polizia, per primi, abbiamo segnalato al Prefetto e alle Autorità Giudiziarie che il Sindaco Giordano era stato oggetto di minacce a mezzo social network“.

Ma non sarebbe stato l’unico episodio, perchè ci sono stati post simili riferiti a Russo. “Adesso – ha dichiarato – le istituzioni non possono rimanere ferme e si rende necessario un dispiegamento sinergico di uomini e forze per accertare la natura del gesto. Da quando mi sono insediato in questo Comando ho iniziato a controllare che, sul territorio, ci sia il rispetto della legalità soprattutto nei confronti del patrimonio pubblico e ho intensificato le attività di controllo inerenti alla Polizia commerciale, stradale e ambientale. A Vietri di Potenza ho trovato un’Amministrazione molto attenta a garantire la legalità e trasparenza sulla gestione della cosa pubblica“.

Poi l’appello alla comunità: “Invito tutti i cittadini che ritengono di essere a conoscenza di fatti inerenti a quanto accaduto a Capodanno a recarsi presso il nostro Comando o presso la Stazione dei Carabinieri per riferirli senza paura, anche in maniera anonima, affinché possa farsi chiarezza sull’accaduto e, qualora si ravvisassero i presupposti di un evento doloso, i colpevoli siano assicurati alla giustizia“.

– Claudio Buono –

