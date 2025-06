Vasto incendio ieri sera ad Agropoli.

Per cause da accertare le fiamme hanno lambito velocemente il territorio di località Moio. Ai Vigili del Fuoco del locale Distaccamento il complesso compito di domare l’incendio che ha rischiato di prendere di mira anche una struttura per disabili e alcune abitazioni.

Presenti sul posto anche il Sindaco Roberto Mutalipassi e le Forze dell’Ordine. Indagini per tentare di ricostruire l’origine delle fiamme.

Sempre nella serata di ieri il Cilento ha registrato un altro incendio, a Pisciotta. Anche in questo caso provvidenziale è stato l’intervento dei caschi rossi.