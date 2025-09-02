Un incendio è divampato ieri a Castelnuovo Cilento, nella frazione di Velina.

Il rogo si è sviluppato all’interno di un’azienda agricola e le fiamme hanno avvolto il tetto della struttura distruggendolo e hanno raggiunto le balle di fieno.

Pare ci fosse nelle vicinanze un deposito di barche che però è stato sottratto all’incendio grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vallo della Lucania.

Il proprietario del fienile ha subito delle ustioni agli arti che lo hanno costretto al ricovero presso il “San Luca” di Vallo della Lucania.