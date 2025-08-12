Momenti di paura ieri sera a Capaccio Paestum per un incendio che è divampato all’interno di un’officina.

Da chiarire le cause che hanno scatenato il rogo: sembrerebbe dai primi accertamenti che possa essere scaturito a causa di alcuni residui di saldatura.

Ingenti i danni all’interno dell’attività, complici anche i numerosi prodotti infiammabili.

Sul posto si è reso necessario il repentino intervento dei Vigili del Fuoco per estinguere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Giunti anche i sanitari del 118 che hanno soccorso il proprietario dell’officina che è stato intossicato dal fumo.

Sul luogo dell’accaduto sono giunti anche i Carabinieri della Compagnia di Agropoli.