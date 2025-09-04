La Sindaca Cecilia Francese ha emesso una ordinanza contingibile e urgente in merito all’area interessata dall’incendio di rifiuti e posta sotto sequestro in località Filigalardi nella Zona Industriale.

Richiamando una nota del Comando dei Vigili del Fuoco di Salerno “l’area in questione risulta essere sottoposta a sequestro probatorio dal 7 agosto 2019, a seguito dell’incendio sviluppatosi il 3 agosto 2019 dei rifiuti lì stoccati dalla precedente conduttrice dell’area; successivamente all’incendio del 2019, furono effettuate le operazioni di messa in sicurezza dell’area attualmente quest’ultima risulta completamente recintata e ad essa si accede mediante un cancello al quale furono apposti i sigilli. Il 24 agosto di questo anno al confine di quest’area si è sviluppato un violento incendio di sterpaglie che ha interessato le aziende confinanti, riconducibili ad un caseificio, una ditta di fabbricazione di imballaggi in legno ed una ditta di prodotti chimici”.

E dopo il sopralluogo effettuato dai funzionari dell’Ufficio Ambiente e della Polizia Locale che hanno accertato che “l’area è completamente recintata, il cancello di accesso risultava essere chiuso a chiavi, ma si constata la violazione dei sigilli, si è constatata la presenza, all’interno del sito, di un’area ristretta da cui provengono ancora dei fumi sicuramente determinati dall’incendio delle sterpaglie dei giorni scorsi che ha determinato un innalzamento delle temperature e una conseguente autocombustione del materiale stoccato nel luogo sotto il manto superficiale di copertura”.

La comunicazione è stata inviata al custode affidatario dell’area, con la prescrizione di porre in essere tutti gli atti necessari all’accesso dell’area posta sotto sequestro e alla successiva messa in sicurezza del sito al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità.

L’ordinanza è stata trasmessa al Comando dei Vigili del Fuoco di Salerno, alla Procura della Repubblica c/o Tribunale di Salerno, al Tribunale di Salerno II Sezione Penale, al Commissariato Polizia di Battipaglia, alla Questura di Salerno, ai Carabinieri di Battipaglia, alla Prefettura di Salerno-UTG, all’ASL SALERNO Settore UOPC e all’ARPAC.