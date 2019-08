Con lo slogan “You are my breath” ovvero “Tu sei il mio respiro” il Presidente del Parlamento Europeo ha lanciato l’iniziativa di piantare un albero in seguito ai disastri accaduti in Amazzonia e in Siberia.

Infatti, è triste cronaca di questi giorni la devastazione provocata dagli incendi che hanno colpito la Foresta Amazzonica, il polmone verde del pianeta e precedentemente la Siberia. Solo pochi giorni fa, David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo, aveva invitato tutti i sindaci, di grandi e piccole città europee, a piantare almeno un albero così da contribuire a tener accesa la speranza del mondo, tutti insieme.

Ad accogliere questa proposta è stato il Comune di Ricigliano, che ha provveduto a far piantare un albero di Prunus Pissardi, battezzato con il nome Amazzonia.

“Siamo stati felici di aderire ad un progetto così importante – ha dichiarato il consigliere capogruppo di maggioranza, Andrea Serritella – poiché siamo stati molto colpiti dalle ultime catastrofi ambientali, che coinvolgono tutti. Un ringraziamento particolare va agli operatori idraulici forestali della Comunità Montana per la loro collaborazione”.

Il Comune di Ricigliano, infatti, è stato tra i primi a raccogliere questa idea con grande entusiasmo. “Questo è solo l’inizio perché l’Amministrazione comunale ha deciso di piantare un albero da frutto per ogni bambino nato in questo Comune – continua Serritella – con lo stesso nome del nascituro, che verrà poi ‘adottato’ dalle famiglie per cercare di sensibilizzare i cittadini e accrescere le zone verdi del paese”.

– Serena Picciuolo –