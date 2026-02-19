Salvaguardare le aree verdi e i boschi è una priorità per la Regione Campania che invita i territori ad essere protagonisti di una forte azione di tutela. L’assessora regionale alla Protezione civile, Riforestazione e Biodiversità Fiorella Zabatta è intervenuta alla riunione plenaria sull’antincendio boschivo, organizzata dalla Protezione civile in vista dell’aggiornamento del Piano antincendio boschivo 2026-2028.

“La doppia delega che il Presidente Roberto Fico ha voluto conferirmi, alla Protezione civile e alla Riforestazione – ha detto – consente di rafforzare il legame tra salvaguardia del patrimonio forestale, lotta agli incendi, ricostituzione del patrimonio boschivo andato perduto e mitigazione del rischio idrogeologico derivante proprio dall’indebolimento dei suoli dovuto ai roghi, dando così pieno senso a una strategia integrata che punta non solo a spegnere gli incendi, ma soprattutto a ridurre la possibilità di frane e dissesti, nonché a proteggere in modo duraturo il nostro patrimonio naturale. Una forte azione di tutela che consente anche di favorire la fauna e la biodiversità presenti nei nostri parchi. La salvaguardia delle foreste, dei boschi e dei polmoni verdi della Campania non è solo una questione ambientale, ma riguarda la sicurezza dei territori, la mitigazione del rischio idrogeologico, la tutela della salute dei cittadini e la resilienza delle nostre comunità rispetto ai cambiamenti climatici”.

L’azione di presidio, pattugliamento, contrasto e lotta attiva svolta dalla Protezione civile della Regione Campania insieme a tutti i soggetti competenti contribuisce, quindi, a salvare le aree verdi.

“Sono 880 gli incendi boschivi che si sono registrati in Campania nel 2025: il 42,51% rispetto al numero complessivo che tiene conto anche degli incendi non boschivi, pari a 2.070 – ha affermato Zabatta -. Un numero molto elevato che si riferisce ai roghi che hanno interessato le aree verdi del territorio regionale. Il dato relativo agli incendi boschivi che hanno interessato la nostra regione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 è in linea con la media annua campana del periodo 2016–2025. Nonostante ciò, gli ultimi 4 anni hanno fatto registrare un incremento degli incendi”.

Tra le province più colpite quella di Salerno dove si contano 403 incendi, Caserta con 164, Avellino con 128, Napoli con 106 e Benevento con 79. Mercato San Severino particolarmente colpita con 34 incendi.

L’attività di contrasto e di lotta attiva agli incendi è stata svolta complessivamente da 2.123 operatori: 1.213 volontari della Protezione civile regionale impegnati nel pattugliamento e nelle operazioni di spegnimento, 602 addetti degli Enti delegati, 258 operatori della SMA Campania e 50 unità dei Vigili del Fuoco in convenzione. Sono stati inoltre 128 i Direttori delle Operazioni di Spegnimento impegnati sul territorio. A queste unità operative di terra si aggiunge l’importante sistema aereo che si avvale, oltre che della flotta composta da 7 elicotteri regionali, anche del supporto del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile attraverso il Centro operativo aereo unificato.