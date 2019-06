Incendi boschivi. Al via in Campania il nuovo Piano Regionale Antincendio Boschivo

La Giunta regionale della Campania ha approvato il nuovo Piano Regionale Antincendio Boschivo per il triennio 2019/2021.

Anche quest’anno, entro il 15 giugno, parte il contrasto al fenomeno dei roghi che ha pesantemente segnato la Campania in passato e che cambia radicalmente l’approccio rispetto agli anni scorsi. Per la prima volta in assoluto vengono proposte tutte le cartografie aggiornate che tengono conto sia dei danni riportati negli anni dalle varie aree che dei dati statistici dello scorso anno e delle valenze peculiari delle singole zone.

Si valuta, in sostanza, la magnitudo degli incendi e si individuano le aree maggiormente a rischio. Proprio sulla scorta di questa classificazione sono già state programmate le attività dei primi Direttori Operazioni Spegnimento che hanno seguito una serie di corsi di formazione proprio sulle aree particolarmente a rischio.

In dirittura di arrivo anche la sottoscrizione della convezione con i Vigili del Fuoco e l’approvazione del periodo di massima pericolosità che decorrerà dal 15 giugno.

– Chiara Di Miele –