Tolleranza zero verso chi abbandona rifiuti a Castellabate.

Grazie al sistema di fototrappole installato sul territorio comunale e al lavoro della Polizia Locale, nei giorni scorsi è stato possibile identificare e denunciare all’Autorità Giudiziaria una persona.

L’incivile è stato immortalato mentre abbandonava illegalmente rifiuti in un’area in prossimità di una spiaggia pubblica.

Le attività di controllo proseguiranno e le fototrappole si sono rivelate uno strumento efficace per individuare chi rovina l’ambiente.