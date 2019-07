Ufficiali di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza di Eboli hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo per equivalente, emesso dal GIP presso il Tribunale di Salerno, per un valore di 66mila euro nei confronti di un indagato originario di Oliveto Citra.

L’uomo ha continuato a percepire indebitamente la pensione del nonno anche dopo la sua morte, avvenuta nel 2014, approfittando anche della circostanza che nessun funzionario del comune di Campagna, ultimo luogo di residenza dell’anziana, ha mai effettuato la comunicazione di avvenuto decesso tramite il sistema informatizzato Alphasoftware, solitamente utilizzato in questi casi.

L’indagato aveva completamente svuotato il conto corrente cointestato, sul quale poteva quindi liberamente operare. Per questo i militari hanno proceduto al sequestro per equivalente di quote societarie, di un’auto e di limitate disponibilità finanziarie.

– Paola Federico –