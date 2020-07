Inaugurazione impianti di depurazione nel Cilento. Iannone (FdI): “De Luca è solo un ladro di progetti”

“Questa mattina nel Cilento De Luca ha inaugurato in pompa magna l’inizio dei lavori di un progetto finanziato dall’amministrazione Caldoro su proposta della Provincia di Salerno, al tempo retta da Fratelli d’Italia. Ovviamente De Luca omette completamente di dire questo”.

A dichiararlo è Antonio Iannone, Commissario regionale di Fratelli d’Italia in Campania e già presidente della Provincia di Salerno in merito al tour nel Cilento del Governatore De Luca.

“Il comparto Corpi idrici superficiali rientrava in un Grande Progetto che l‘Amministrazione Cirielli-Iannone fece finanziare dal Governatore Caldoro – spiega – Pertanto, De Luca è solo un ladro di progetti e l’unica cosa che dovrebbe spiegare è il ritardo con il quale viene finalizzato questo finanziamento per i Comuni Ascea, Camerota, Centola e Pisciotta. Il solito De Luca che fallisce completamente sull’ambiente e che in campagna elettorale cerca di appropriarsi indebitamente di meriti”.

– Claudia Monaco –

