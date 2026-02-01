Minori sempre più violenti.

È l’allarme lanciato ieri durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario a Salerno.

A delineare il quadro sono state le relazioni del Presidente del Tribunale per i Minorenni di Salerno Pietro Avallone, e del Procuratore capo di Firenze Rosa Volpe, ex Procuratore Generale di Salerno, che hanno richiamato l’attenzione sull’aumento dei reati commessi da ragazzi sempre più giovani, spesso under 14, e in molti casi con l’uso della violenza.

A preoccupare maggiormente è la spregiudicatezza con cui i minori agiscono.

Giovani che si muovono in gruppo, assumendo vere e proprie forme organizzate, rendendosi responsabili di aggressioni, atti vandalici e spaccio di droga, come emerge anche dalla relazione della Squadra Mobile.

Dai dati forniti dalla Questura, ad esempio, 10 sono stati i minori arrestati e 53 i denunciati dalla Polizia (nel periodo luglio 2024/giugno 2025) rispetto ai 7 arresti e alle 36 denunce dell’anno precedente.

Nel suo intervento il Pg Elia Taddeo ha posto l’accento anche su altre criticità come la violenza di genere: c’è stato un aumento di procedimenti con almeno un reato del Codice rosso (da 177 a 200) e nello specifico un aumento dei reati di maltrattamento che passano da 75 a 95.

Aumentano inoltre i furti in abitazione, i furti di auto o parti di esse e le truffe.