E’ stato inaugurato oggi a Viggiano il nuovo centro Hospice.

L’Hospice “Il Mandorlo” offrirà prestazioni di tipo medico, infermieristico, di recupero funzionale, di assistenza psicologica e igienico-sanitaria. Lo staff sarà composto da un medico, sei infermieri, sei Oss, un terapista della riabilitazione, uno psicologo e un assistente sociale.

L’ammissione dei pazienti sarà valutata di volta in volta dall’Azienda Sanitaria di Potenza insieme al medico referente della struttura con cui verrà elaborato il piano individuale di trattamento. Sono sette i posti disponibili.

“Esprimiamo grande soddisfazione – ha dichiarato l’assessore regionale alla Salute Leone – perché andiamo a garantire un servizio importante a cittadini che vivono momenti particolari della loro vita”.

La struttura è stata attivata grazie ad un accordo tra la Giunta regionale di Basilicata, l’Azienda Sanitaria di Potenza e l’Associazione nazionale tumori (Ant).

“Un ringraziamento particolare – ha proseguito Leone – va al sindaco di Viggiano Amedeo Cicala che con impegno e passione ha dato il suo importante contributo per far sì che si arrivasse ad inaugurare un’opera attesa da tanti anni. Oggi l’Hospice è una realtà a servizio del nostro territorio, a disposizione dei cittadini della Val d’Agri e di parte della provincia di Potenza. All’interno dell’istituto saranno assistite persone che soffrono di patologie particolari, sarà applicata anche la terapia del dolore. In Basilicata ci sono altre tre strutture di questo genere, ma non basta. Il nostro obiettivo è quello di irrobustire questa rete perché i malati oncologici purtroppo aumentano. Dobbiamo cercare di migliorare la qualità della vita dei cittadini in sofferenza, nell’ottica del rafforzamento del sistema sanitario locale e per mettere di nuovo al centro il cittadino”.

All’inaugurazione hanno preso parte l’Amministrazione comunale di Viggiano e il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi.

– Claudia Monaco –