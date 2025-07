Un luogo di culto dedicato a San Francesco d’Assisi è stato inaugurato e benedetto ieri mattina dal Vescovo della diocesi di Teggiano-Policastro Mons. Antonio De Luca e realizzato per il 60° anniversario dell’ordinazione sacerdotale di don Cono Di Gruccio, storico parroco della Chiesa di San Marco Evangelista a Teggiano.

L’iniziativa, fortemente sostenuta da uno dei nipoti di don Cono Di Gruccio, Nunzio Cimino, punto di forza del Club San Cono di New York che è stata immediatamente condivisa dagli altri suoi cugini Luigi Morena, Giuseppe D’Elia, Franco Marchesano e Francesco Di Gruccio, i quali hanno sostenuto i costi per la realizzazione della cappella al cui interno è stata posta anche una statua del Cuore Immacolato di Maria.

“Oggi è un momento di gioia per la nostra comunità- ha riferito il Vescovo De Luca – per aver consegnato al nostro territorio un luogo di preghiera. Oggi è anche un momento importante per il nostro don Cono Di Gruccio che ha lasciato segni importanti nella nostra comunità e continua ad essere un punto di riferimento ineludibile. Un ringraziamento a don Cono per quanto sta ancora facendo ed ai suoi nipoti che hanno voluto realizzare questo luogo di culto che è stato il sogno che don Cono aveva da sempre”.

Nel suo breve intervento, don Cono Di Gruccio ha ringraziato il Vescovo per la sua presenza, Padre Enzo Rispi ed il parroco della Parrocchia di Prato Perillo don Michele Totaro, i nipoti e tutti i suoi familiari per aver reso possibile questo suo sogno, ricordando, in un breve passaggio, anche il rapporto sempre molto forte avuto con i predecessori del Vescovo De Luca.

Presente all’inaugurazione del luogo di culto, tra gli altri, anche il presidente provinciale delle Acli Daniele Manzolillo del cui movimento don Cono è stato un fondatore nel Vallo di Diano. “Con la sua guida– ha riferito il Presidente Manzolillo – abbiamo imparato che il Vangelo non si annuncia solo con le parole, ma soprattutto con i gesti concreti di giustizia, solidarietà e partecipazione. Le ACLI gli devono molto. E io, che mi sono formato alla sua scuola di politica e magistero, come tanti altri, gli devo moltissimo, ringraziandolo per averci insegnato che fede e impegno sociale sono, insieme, la forma più alta di carità”.

In serata, don Cono Di Gruccio ha presieduto la celebrazione della Santa Messa all’interno della cappella assieme al parroco di San Marco don Angelo Pellegrino e subito dopo i familiari si sono stretti a lui nel momento del taglio della torta preparata dal Maestro Domenico Manfredi per il suo sessantesimo anno di vita sacerdotale, alla quale ha preso parte anche il sindaco di Teggiano Michele Di Candia.

“Oggi è una giornata da incorniciare per la nostra comunità– ha detto il sindaco Di Candia che ha donato una statuetta di San Cono dormiente e lo stemma della città di Teggiano- oltre che per la presenza di un nuovo luogo di culto debitamente autorizzato dal Vescovo anche per la presenza, in mezzo a noi, di don Cono che continua a rappresentare una guida importante per tutti noi. Ed io sono onorato di portare il mio saluto personale e quello di tutta l’Amministrazione comunale di Teggiano a questa persona straordinaria, augurandogli lunga vita, con la speranza di essere sempre onorati della sua amicizia e del suo affetto che ha sempre dimostrato di avere nei confronti di tutti”.

