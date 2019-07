Inaugurato a Fisciano il parco giochi “Gaetana Pierri” con il sostegno della Fondazione Monte Pruno

E’ stato inaugurato a Fisciano il parco giochi “Gaetana Pierri”, spazio della città dedicato ai più piccoli e realizzato grazie al sostegno della Fondazione Monte Pruno.

Presenti alla cerimonia il sindaco Vincenzo Sessa, il Presidente della Fondazione Monte Pruno, Michele Albanese, la dottoressa Raffaella Petrone che ha donato alla comunità il suolo dove è sorto il parco giochi e i familiari di Gaetana Pierri. La manifestazione è stata presentata da Maria Rosaria Iemmo.

“Doverosi ringraziamenti alla famiglia Petrone per aver donato alla comunità il suolo – ha affermato il primo cittadino di Fisciano – e alla Fondazione Monte Pruno in persona del suo Presidente Michele Albanese, sempre vicino e attento alle esigenze del territorio. Grazie anche alla Fisciano Sviluppo, all’associazione di volontariato ‘La Solidarietà’ e a quanti hanno collaborato. Solo con il lavoro di squadra possiamo rendere Fisciano una città sempre più vivibile, sempre più bella, sempre più unita“.

Il parco giochi è stato realizzato per il divertimento dei piccoli da 0 a 5 anni e i giochini presenti sono stati donati dalla Fondazione Monte Pruno che, anche nella Valle dell’Irno, è particolarmente sensibile alle diverse esigenze della comunità.

“Siamo felici di dare il nostro contributo per un’iniziativa che guarda al mondo dell’infanzia – ha dichiarato il Presidente Albanese – e colgo l’occasione per ringraziare il sindaco e l’intera comunità di Fisciano per l’accoglienza che ci hanno riservato fin dal primo momento in cui siamo entrati in questo territorio“.

– Chiara Di Miele –