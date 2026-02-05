Inaugurata ieri pomeriggio la Winter School 2026 di Atena Lucana, che in quattro giorni darà nozioni su come diventare imprenditore culturale.

Sono 20 i ragazzi e le ragazze iscritte. La Winter School “Fare impresa. Fare comunità. Approcci e strumenti” è organizzata dal Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II di Napoli (DIARC) nell’ambito del Progetto “Archivio Atena” e darà indicazioni anche sulla cooperativa di comunità che nascerà sotto la guida del Comune e alla quale hanno aderito decine di soci.

I risultati della formazione saranno presentati domenica 8 febbraio alle ore 16.00. Alla presentazione dei Pitch alla comunità parteciperanno Camillo Catarozzo, presidente di BCC, Amabile Guzzo, delegato terzo settore di BCC, Mariangela Contursi di SPICI s.r.l. e co-fondatrice di Fabbrica Italiana dell’Innovazione, Alex Giordano di Unina_Rural Hack.

Domani, venerdì 6 febbraio, alle 9.30 check-in e coffee corner, alle 10.00 il seminario “Progettazione culturale delle aree interne” con Alessandra Zagli di Lama Cooperativa Impresa Sociale (caso studio: La Londa School of Economics di Firenze), alle 13.00 pausa pranzo, dalle 14.30 alle 18.30 laboratorio sulla progettazione di scenari possibili a cura di Blam riservato alle persone iscritte alla Winter School. Discussant: Caterina Loffredo, Piero Zizzania.

Sabato 7 febbraio alle 9.3o check-in e coffee corner, alle 10.00 il seminario “Nuove economie di comunità” con Francesco Izzo di UniNa, alle 11.00 il seminario “Modelli e strumenti di governance per l’innovazione sociale” a cura di Flaviano Zandonai di CGM, alle 13.00 pausa pranzo e dalle 15.00 alle 18.30 laboratorio su strategie di sostenibilità a cura di Blam, riservato alle persone iscritte alla Winter School. Discussant: Ludovica La Rocca, Giuseppe Ciciriello.

Domenica 8 febbraio la presentazione del Pitch. Alle 9.30 check-in e coffee corner, alle 10.00 il laboratorio “Verso il Pitch finale” a cura di Blam, alle 13.00 pausa pranzo, alle 16.00 presentazione dei Pitch alla comunità con la partecipazione di Camillo Catarozzo, Amabile Guzzo, Mariangela Contursi, Alex Giordano. Discussant: Benedetta Cestelli Guidi, Alessandro Imbriaco, Martina Alessandrini, il sindaco Luigi Vertucci e il vicesindaco Vincenzo Bruno.