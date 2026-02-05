Inaugurata ad Atena Lucana la Winter School del Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II
Inaugurata ieri pomeriggio la Winter School 2026 di Atena Lucana, che in quattro giorni darà nozioni su come diventare imprenditore culturale.
Sono 20 i ragazzi e le ragazze iscritte. La Winter School “Fare impresa. Fare comunità. Approcci e strumenti” è organizzata dal Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II di Napoli (DIARC) nell’ambito del Progetto “Archivio Atena” e darà indicazioni anche sulla cooperativa di comunità che nascerà sotto la guida del Comune e alla quale hanno aderito decine di soci.
I risultati della formazione saranno presentati domenica 8 febbraio alle ore 16.00. Alla presentazione dei Pitch alla comunità parteciperanno Camillo Catarozzo, presidente di BCC, Amabile Guzzo, delegato terzo settore di BCC, Mariangela Contursi di SPICI s.r.l. e co-fondatrice di Fabbrica Italiana dell’Innovazione, Alex Giordano di Unina_Rural Hack.
Domani, venerdì 6 febbraio, alle 9.30 check-in e coffee corner, alle 10.00 il seminario “Progettazione culturale delle aree interne” con Alessandra Zagli di Lama Cooperativa Impresa Sociale (caso studio: La Londa School of Economics di Firenze), alle 13.00 pausa pranzo, dalle 14.30 alle 18.30 laboratorio sulla progettazione di scenari possibili a cura di Blam riservato alle persone iscritte alla Winter School. Discussant: Caterina Loffredo, Piero Zizzania.
Sabato 7 febbraio alle 9.3o check-in e coffee corner, alle 10.00 il seminario “Nuove economie di comunità” con Francesco Izzo di UniNa, alle 11.00 il seminario “Modelli e strumenti di governance per l’innovazione sociale” a cura di Flaviano Zandonai di CGM, alle 13.00 pausa pranzo e dalle 15.00 alle 18.30 laboratorio su strategie di sostenibilità a cura di Blam, riservato alle persone iscritte alla Winter School. Discussant: Ludovica La Rocca, Giuseppe Ciciriello.
Domenica 8 febbraio la presentazione del Pitch. Alle 9.30 check-in e coffee corner, alle 10.00 il laboratorio “Verso il Pitch finale” a cura di Blam, alle 13.00 pausa pranzo, alle 16.00 presentazione dei Pitch alla comunità con la partecipazione di Camillo Catarozzo, Amabile Guzzo, Mariangela Contursi, Alex Giordano. Discussant: Benedetta Cestelli Guidi, Alessandro Imbriaco, Martina Alessandrini, il sindaco Luigi Vertucci e il vicesindaco Vincenzo Bruno.