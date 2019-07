E’ stata inaugurata a Vietri di Potenza la nuova Piazza XXIII Novembre dopo di lavori di riqualificazione. Per l’occasione, l’Amministrazione comunale ha incontrato la comunità per parlare dei primi due anni di attività amministrativa e dei progetti da mettere in campo.

Per i lavori è stato chiesto ai cittadini di collaborare, attraverso la piattaforma web “Vietri Partecipata”, per aiutare l’Amministrazione nel progetto da realizzare. Rispetto al passato, la piazza non è in pendenza e presenta tante novità, come le nuove e maggiori sedute, la fontana integrata con la pavimentazione, la strada principale realizzata con l’asfalto stampato, che rende l’idea dei sanpietrini. Rifatta anche la vicina strada che porta nel centro storico. Una piazza più accogliente con fiori e verde che danno un colore al centro.

Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Christian Giordano e l’Amministrazione comunale, insieme al parroco don Mario e padre Tommaso.

Dopo l’inaugurazione l’assemblea pubblica, dove il sindaco e gli altri componenti della maggioranza hanno ricordato il lavoro svolto in due anni e i progetti da mettere in campo. In particolare, sono state ricordate le misure come Vietri Solidale, la riduzione della Tari, l’adozione dei cani, Laboratorio di Comunità, Centro di terza età, gli interventi sulle scuole e i finanziamenti ottenuti, il progetto della Porta della Lucania, l’albergo diffuso, i lavori pubblici in corso e da avviare già finanziati, le tre assunzioni nella Polizia Locale e l’annuncio di altri quattro dipendenti da assumere, oltre al finanziamento per la piscina e i lavori per la viabilità.

“In questi due anni – ha sottolineato il sindaco Giordano – abbiamo ottenuto più di quanto credevamo. Stiamo amministrando nel segno della legalità e per lo sviluppo del territorio e di questa comunità. Con i vietresi ci stiamo riappropriando del centro storico e del paese, strappando al degrado diverse aree”.

– Claudio Buono –