Inaugurata a Castellabate la sede operativa della Protezione Civile Gruppo Lucano

È stata inaugurata ieri pomeriggio a Castellabate la nuova sede operativa della Protezione Civile Gruppo Lucano, associazione di volontariato già operativa da diverso tempo sul territorio, in via Coppola, presso l’edificio delle scuole medie a Santa Maria.

La cerimonia inaugurale si è tenuta alla presenza del sindaco Costabile Spinelli, del responsabile della Protezione Civile Gruppo Lucano Castellabate, Roberto Paciello, e del presidente regionale della Protezione Civile Gruppo Lucano, Giuseppe Priore. A benedire i nuovi spazi concessi gratuitamente dal Comune al gruppo di volontari è stato il parroco, don Pasquale Gargione.

“Se siamo giunti a questo punto il merito è dell’impegno dei nostri volontari e dell’Amministrazione comunale che ha creduto in un gruppo formato da cittadini che ama la propria terra – ha spiegato il responsabile, Roberto Paciello – Il nostro compito è quello di contribuire alla salvaguardia del territorio attraverso tante iniziative da mettere in campo“.

Un occhio particolare sarà rivolto alla formazione dei volontari che decideranno di affiancare il gruppo già esistente impegnato in corsi di aggiornamento, al fine di offrire in ogni intervento il massimo della professionalità e della tempestività. “Lavoreremo molto – ha concluso Paciello – anche per la formazione di un settore Junior, con ragazzi che vanno dai 14 ai 17 anni, così da creare una base solida per il futuro“.

Al taglio del nastro, oltre ai vari gruppi regionali e provinciali della Protezione Civile Gruppo Lucano, hanno partecipato anche gli uomini delle forze dell’ordine territoriali.

– Chiara Di Miele –