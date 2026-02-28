In occasione della Giornata internazionale della Donna un’iniziativa simbolica e interamente virtuale punta a riportare al centro del dibattito pubblico il tema del lavoro femminile, delle disuguaglianze ancora irrisolte e della necessità di interventi concreti nel territorio salernitano.

È questo il senso della mobilitazione promossa dalla Cisl Salerno, che sceglie di trasformare l’8 marzo in un momento di rivendicazione e impegno collettivo. A partire da domani, domenica 1° marzo, prenderà il via la campagna social “8 parole che pesano sulle donne nel lavoro”.

Ogni giorno sarà pubblicata una parola chiave per aprire un focus mirato sulle condizioni che ancora oggi limitano la piena partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Il percorso culminerà l’8 marzo con la diffusione di un videomessaggio sui canali social dell’organizzazione, dedicato alle principali criticità che segnano il cammino professionale femminile. Alle 19 dello stesso giorno la segretaria generale invita iscritti, delegate, lavoratrici e lavoratori ad accendere una luce, una candela o una lampada alla finestra, come gesto simbolico per illuminare il lavoro spesso invisibile delle donne e rinnovare un impegno condiviso per la parità e la dignità.

“L’8 marzo non si celebra. Si rivendica. Parità è lavoro: il resto è retorica – dichiara Marilina Cortazzi, segretaria generale della Cisl Salerno -. Le donne non chiedono celebrazioni, chiedono diritti, stabilità, rispetto. La parità di genere non è un obiettivo simbolico, ma una condizione di giustizia sociale. È inaccettabile che, a distanza di anni, continuiamo a registrare disparità salariali, difficoltà di accesso a posizioni di leadership e una persistente divisione dei ruoli nel mercato del lavoro. Le donne meritano di essere riconosciute non solo per il loro contributo, ma anche per il valore intrinseco delle loro competenze e professionalità“.

La segretaria generale sottolinea inoltre la necessità di un cambio di passo culturale e strutturale: “È tempo di superare le barriere che ostacolano la crescita e lo sviluppo professionale delle donne. La Cisl è impegnata a fare della parità una priorità sindacale, affinché ogni donna possa lavorare in un ambiente giusto e rispettoso, libero da discriminazioni e pregiudizi. Insieme possiamo costruire un futuro in cui la parità di genere non sia solo un ideale, ma una realtà concreta“.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sull’iniziativa è possibile seguire i canali social della Cisl Salerno.