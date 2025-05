In cammino da San Rufo ad Atena Lucana in preghiera per San Ciro.

Anche quest’anno si ripete l’ormai consolidata tradizione che i fedeli rinnovano, su organizzazione della devota Anna Maria Marino.

Domenica 18 maggio si partirà in cammino dal Centro Sportivo Meridionale di San Rufo alle 5:45 per raggiungere il Santuario di San Ciro. Ad Atena Lucana Scalo è prevista una tappa durante la quale i fedeli di San Rufo incontreranno quelli atenesi e dei comuni limitrofi per raggiungere insieme il centro storico.

Ad accompagnare i fedeli ci saranno don Nicola Coiro, parroco di San Rufo, e la Colomba Soccorso.

Quanti si vorranno unire al cammino di preghiera potranno recarsi al punto di incontro all’orario stabilito.