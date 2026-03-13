Qual è il segreto che rende le Zeppole di San Giuseppe della Pasticceria D’Elia così soffici e irresistibili?

È la cura artigianale con cui vengono preparate ogni giorno nel laboratorio, utilizzando ingredienti selezionati e lo speciale burro vegetale realizzato a partire dal miglior olio d’oliva. Un dolce simbolo della tradizione italiana che celebra nel modo più dolce la Festa del Papà.

Il Maestro Domenico Manfredi, sempre attento nella scelta delle materie prime nobili e di alta qualità e alla lavorazione artigianale che rispecchia i canoni della tradizione italiana, ha anche conquistato il Premio “Zeppola d’oro”.

E’ possibile degustare la zeppola classica fritta o al forno farcita con la crema, quella ripiena al cioccolato, al pistacchio e la zeppola crema chantilly e quella con spalmabile alla nocciola.

Per prenotare le Zeppole di San Giuseppe è possibile recarsi in pasticceria in via Anca Del Ponte, 25 a Teggiano o telefonare ai 0975 73170 oppure 333 6621151.

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