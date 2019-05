In circolazione da oggi le nuove banconote da 100 e 200 euro, più resistenti e lavabili in lavatrice

Entrano in circolazione oggi le nuove banconote da 100 e 200 euro. Sono “fatte per durare” e, infatti, resistono meglio alle alte temperature e possono essere anche stirate e lavate in lavatrice.

I nuovi biglietti vanno a completare l’emissione della serie “Europa” che offre una migliore protezione dalla falsificazione, rendendo le banconote ancora più sicure. Essendo più resistenti ad agenti chimici ed ambientali, rispetto alla prima serie, dovranno essere sostituite meno frequentemente, riducendo così costi e impatto sull’ambiente.

Le nuove banconote da 100 e 200 euro vanno ad unificarsi a quelle da 50 euro poiché, rispetto alla serie precedente, i biglietti sono riconoscibili per le dimensioni, ridotte di 5 millimetri.

Nuova caratteristica, che riguarda la sicurezza, è anche l’ologramma con satellite: muovendo le banconote appare il simbolo € che ruota attorno al numero, molto evidente se esposto a luce diretta. I nuovi biglietti presentano, inoltre, grandi cifre in caratteri più marcati con tonalità maggiormente contrastanti per facilitarne il riconoscimento in base al colore e, lungo il bordo, vi sono segni percepibili al tatto diversi per ogni taglio.

– Paola Federico –