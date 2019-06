In casa con marijuana, hashish e piante di canapa indiana. Arrestati due giovani fratelli nel Cilento

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Agropoli, diretta dal Capitano Francesco Manna, hanno arrestato due giovani fratelli residenti a Lustra poichè responsabili del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I ragazzi, sottoposti a perquisizione domiciliare, sono stati trovati in possesso di tre piante di canapa indiana coltivate in vaso, ben 264 grammi di marjuana, 33 grammi di hashish, custoditi in vari contenitori disseminati per casa, e 4.000 euro, sicuro provento di spaccio.

I due fratelli, su disposizione della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, sono stati condotti presso le rispettive abitazioni in regime degli arresti domiciliari.

– Paola Federico –